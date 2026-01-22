Между Крымом и Минеральными Водами запустят ежедневные поезда

С 30 марта поезд, отправляющийся из Минеральных Вод в 15:20, будет прибывать в Симферополь на следующий день в 9:15 из-за ремонтных работ на железной дороге. С 26 апреля движение поезда восстановится, и он будет прибывать в столицу Крыма в 8:50 согласно привычному расписанию.