Между Крымом и Минеральными Водами запустят ежедневные поезда

Продажа билетов уже открылась.

Источник: Комсомольская правда

Между Крымом и Минеральными Водами запустят ежедневные поезда, которые будут курсировать даже в летний период. Билеты на поезд «Таврия» уже доступны для покупки.

С 30 марта поезд, отправляющийся из Минеральных Вод в 15:20, будет прибывать в Симферополь на следующий день в 9:15 из-за ремонтных работ на железной дороге. С 26 апреля движение поезда восстановится, и он будет прибывать в столицу Крыма в 8:50 согласно привычному расписанию.

Из Симферополя поезд отправится в 20:30 29 марта и прибудет в Минеральные Воды в 14:00.

Поезд проследует через Краснодар. В Крыму он остановится в Керчи, Семи Колодезях, Владиславовке и Джанкое.