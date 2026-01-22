Ричмонд
Генконсульство РФ подтвердило, что в Босфоре нашли тело пловца Свечникова

Генконсульство России в Стамбуле в четверг, 22 января, сообщило, что ДНК-экспертиза подтвердила личность найденного во вторник в Босфоре тела — им оказался российский пловец Николай Свечников.

— Генеральное консульство России в Стамбуле с прискорбием сообщает, что по результатам экспертизы ДНК тело, обнаруженное 20 января в районе Бешикташ у набережной Бебек, действительно принадлежит российскому пловцу Н. А. Свечникову. Исходим из того, что компетентными органами Турецкой Республики будут установлены все обстоятельства и причины, приведшие к этой трагедии, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале консульства выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

Свечников пропал 24 августа. Из трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу. Пловец готовился к соревнованиям в условиях хорошей погоды, однако перед заплывом в Стамбуле выпали осадки. По словам его супруги, организаторы заплыва приступили к поискам лишь через 12 часов.

20 января в проливе нашли тело Свечникова. По информации СМИ, татуировки на теле совпали с наколками пловца, а позже журналисты сообщили, что найденного человека действительно опознали как Свечникова.