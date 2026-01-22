Названы города с самыми загруженными дорогами в мире

Компания TomTom составила рейтинг городов с самыми загруженными дорогами в 2025 году. В топе оказались Мехико, Дублин, Лима и Бангкок, где водители проводят в пробках до 195 часов в год.
Эксперты подсчитали скорость движения и расстояние за 15 минут и пришли к выводу, что медленнее всего ехали в Барранкилье и Лондоне, а в небольших городах США пробки минимальны.
Москва и Санкт-Петербург с 2021 года не входили в рейтинг.
Из рейтинга следует, что трафик растет в большинстве городов, и улучшений без точных данных и мер со стороны властей не предвидится.
Ранее компания Inrix заявила, что Стамбул второй год подряд возглавляет рейтинг городов мира с самыми долгими автомобильными пробками. В среднем житель города теряет в пробках 118 часов в год, что на 12 процентов больше, чем в 2024 году.
До этого депутаты Госдумы выступили с инициативой отменить штрафы для водителей за остановку в пробке под запрещающим знаком. Также парламентарии заявили, что необходимо внедрить автоматический механизм отмены подобных штрафных постановлений.