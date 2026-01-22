Ричмонд
Малышева рассказала, что хлеб нужно хранить в морозилке, а не в хлебнице

Врач Елена Малышева назвала распространенную ошибку при хранении хлеба.

Источник: Аргументы и факты

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале обратила внимание россиян на часто встречающуюся ошибку, касающуюся хранения хлеба.

«Хранить хлеб лучше всего в морозильной камере, а ни в каких не хлебницах. Потому что в замороженном виде он менее опасен с точки зрения ожирения», — подчеркнула Малышева.

Соведущий программы и врач-иммунолог Андрей Продеус пояснил, что в хлебе, не подвергавшемся заморозке, содержится крахмал, который распадается на глюкозу, характеризующуюся экспертами как «молекула ожирения». Замораживание продукта предотвращает расщепление крахмала, направляя его в толстый кишечник, где он становится питательной средой для полезных бактерий, добавил он.

Ранее врач Владимир Мартынов назвал улучшающие работу мозга продукты.