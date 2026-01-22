В Приморье будут судить женщину по делу о гибели оставленных дома детей

Уссурийский районный суд рассмотрит уголовное дело о гибели двоих детей при пожаре, сообщила прокуратура Приморского края.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении женщины 1996 года рождения.
«Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) и ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — говорится в публикации в Telegram-канале надзорного ведомства.
Следователи установили, вечером 31 октября обвиняемая находилась в состоянии наркотического опьянения и оставила троих детей без присмотра в квартире в Уссурийске. Во время игры трёхлетнего ребёнка произошло возгорание дивана, которое переросло в пожар.
Остальные дети, одному из которых было два года, другому — шесть месяцев, погибли от отравления угарным газом. Третьему ребёнку был причинён тяжкий вред здоровью.
Напомним, в ночь на 20 января в Абинском районе Краснодарского края произошёл пожар в одной из комнат частного дома в станице Холмская. В результате происшествия погибли 45-летняя женщина и трое детей, один из которых был её внуком. Старшая дочь хозяйки жилья смогла выбраться из дома и вызвала пожарных. По факту случившегося были назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.