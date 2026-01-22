В Приморье будут судить женщину по делу о гибели оставленных дома детей

Напомним, в ночь на 20 января в Абинском районе Краснодарского края произошёл пожар в одной из комнат частного дома в станице Холмская. В результате происшествия погибли 45-летняя женщина и трое детей, один из которых был её внуком. Старшая дочь хозяйки жилья смогла выбраться из дома и вызвала пожарных. По факту случившегося были назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.