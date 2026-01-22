Ричмонд
ВС РФ нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Сейм под Сумами

Российские военные ударили по железнодорожному мосту в Сумской области, который использовался в интересах ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

ВС РФ нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Сейм в Сумской области, используемому в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что удар бы нанесен ВСУ в районе населенного пункта Лысогубовка с применением БПЛА «Герань».

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили наземных роботов ВСУ под Купянском.

