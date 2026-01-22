ВС РФ нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Сейм под Сумами

ВС РФ нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Сейм в Сумской области, используемому в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что удар бы нанесен ВСУ в районе населенного пункта Лысогубовка с применением БПЛА «Герань».
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили наземных роботов ВСУ под Купянском.
