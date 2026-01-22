Вторая свадьба спустя 10 лет — история пары из Караганды растрогала соцсети

Тогда невеста в шутку сказала мужу, чтобы он повторил свадьбу через 10 лет и забыла об этом.
«Я сказала мужу, что он должен повторить свадьбу на 10-летие, но чтобы обязательно были проверенные операторы и фотографы. Спустя 10 лет, на мой день рождения, нас пригласили на узату родственники. Я думала, сходим туда, потом вдвоем отметим где-нибудь в ресторане. О том, что я просила повторить свадьбу, я, конечно же, забыла», — говорится в публикации.
По словам автора поста, ничто не предвещало сюрприза. Но когда такси свернуло «не туда», а на парковке оказалась машина подруги, стало ясно, что что-то происходит. На лужайке гостей встречали домбристы, подруги, затем принесли фату и букет. Так началась «вторая свадьба», все как положено: с беташаром, клятвами и кольцом мечты.
«Кольцо вынес карлик на пони. Кольцо только для меня. Cartier, которое хотела, но кто же знал, что он запомнит», — добавила девушка.
Автор пишет, что праздник продумали до мелочей: была газета о паре для гостей, живые цветы на столах, именные ленты на свечах и так далее. Особенным моментом стал первый танец — под ту самую песню, с которой началась их семейная жизнь. Для пары также пел солист группы «Орда» Дастан Оразбеков.
Отмечается, что муж разослал друзьям приглашения, где было прописано все — от сюрпризов до дресс-кода с цветовой палитрой.
«Ну и, конечно же, какие день рождения и годовщина без торта? После всех танцев, конкурсов муж сказал, что меня ждет еще один сюрприз. Фейерверк. Ой, проболтался. Но все равно надо было закрыть глаза», — вспоминает автор.
История быстро разошлась в Threads и собрала сотни комментариев. Пользователи пишут, что «так выглядят настоящие поступки», и признались, что пост растрогал их до слез.
«В мире, где мужья разводятся с женами, как только разбогатеют, и оставляют ни с чем, ваш пост — просто сказка. Муж — адекватный, настоящий мужик. Сказал — сделал. И ведь дела у него будут идти в гору, потому что он делает жену счастливой. Желаю вам бесконечной любви и счастья».
«Самое лучшее, что я когда-либо встречала в Threads».
«Это чудесно! Всем такой любви!» — пишут пользователи.
