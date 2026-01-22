Разработан экологичный способ охлаждения с помощью барокалорического эффекта

Этот механизм обеспечивает значительную холодопроизводительность и демонстрирует повышенную эффективность охлаждения. При комнатной температуре температура раствора может снизиться почти на 30 градусов Цельсия за 20 секунд, а при более высоких температурах достигается еще большая эффективность охлаждения.