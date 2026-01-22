Разработан экологичный способ охлаждения с помощью барокалорического эффекта

ШАНХАЙ, 22 января. /ТАСС/. Китайские ученые разработали низкоуглеродный способ охлаждения на основе барокалорического эффекта раствора тиоцианата аммония (NH SCN). Об этом сообщило издание «Ицай».
Ученые Института исследований металлов при Китайской академии наук обнаружили, что температура водного раствора тиоцианата аммония меняется при изменении давления. При повышении давления соль выпадает в осадок и выделяет тепло, а при снижении — соль быстро растворяется и эффективно поглощает тепло.
Этот механизм обеспечивает значительную холодопроизводительность и демонстрирует повышенную эффективность охлаждения. При комнатной температуре температура раствора может снизиться почти на 30 градусов Цельсия за 20 секунд, а при более высоких температурах достигается еще большая эффективность охлаждения.
Этот способ может использоваться для охлаждения центров обработки данных, как ожидается, он будет способствовать низкоуглеродной эксплуатации вычислительной инфраструктуры, считают исследователи.