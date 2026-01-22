На М-4 «Дон» создали разворот для проезда спецтранспорта к аэропорту Краснодар

«Во время новогодних праздников мы провели учения совместно с МЧС, службами медицины катастроф и скорой помощи. В случае ЧС подразделения пожарной охраны смогут прибыть к аэропорту менее чем за 10 минут. Поручил проводить такие тренировки регулярно», — написал в своем телеграм-канале Евгений Наумов.