На М-4 «Дон» создали разворот для проезда спецтранспорта к аэропорту Краснодар

В Краснодаре продолжается реконструкция Фадеевского путепровода. Мэр города Евгений Наумов рассказал, что специалисты на месте работают круглосуточно, несмотря на погодные условия.
За прошедший месяц строители демонтировали три из четырех пролетов путепровода. В планах подрядчика — заменить все несущие балки до конца апреля.
Евгений Наумов также уделил внимание организации дорожного движения в районе аэропорта. Он поручил восстановить разметку, как только сойдет снег, а также совместно с сотрудниками ДПС постоянно мониторить ситуацию на подъезде к воздушной гавани.
«Здесь не должны скапливаться машины, ожидающие прибытия рейсов. Для этого есть парковки у воздушной гавани и на “Оз-Молле”, — отметил мэр.
Для организации проезда для экстренных служб на трассе М-4 «Дон» создали дополнительный разворот в районе улицы Бершанской, предназначенный исключительно для спецтранспорта.
«Во время новогодних праздников мы провели учения совместно с МЧС, службами медицины катастроф и скорой помощи. В случае ЧС подразделения пожарной охраны смогут прибыть к аэропорту менее чем за 10 минут. Поручил проводить такие тренировки регулярно», — написал в своем телеграм-канале Евгений Наумов.
Мэр подтвердил, что все доклады губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву относительно сроков открытия путепровода остаются в силе, и город придерживается намеченных планов. Так, движение транспорта по двум полосам объекта откроют к 1 сентября 2026 года.