Врач Агапкин рассказал, какая привычка может привести к инсульту

Он не согласился с тем, что при мигрени можно не принимать лекарства, и призвал, наоборот, как можно скорее принять сосудосуживающий препарат. Дело в том, что во время приступа мигрени расширяются кровеносные сосуды и в итоге могут лопнуть, объяснил медик.