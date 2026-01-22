Ричмонд
Врач Агапкин рассказал, какая привычка может привести к инсульту

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал о привычке, которая существенно увеличивает риск возникновения инсультов.

Источник: Аргументы и факты

Привычка терпеть головную боль увеличивает риск возникновения инсульта, рассказал врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Он не согласился с тем, что при мигрени можно не принимать лекарства, и призвал, наоборот, как можно скорее принять сосудосуживающий препарат. Дело в том, что во время приступа мигрени расширяются кровеносные сосуды и в итоге могут лопнуть, объяснил медик.

«Неврологи говорят, что это крайне плохая стратегия (пытаться переждать мигрень и не использовать лекарства — прим. ред.), которая существенно увеличивает риск возникновения инсультов», — сказал Агапкин.

Ранее невролог Диана Хоконова отмечала, что головную боль могут вызвать и неожиданные причины, к примеру переохлаждение или быстрое поедание мороженого.