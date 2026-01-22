Врач Агапкин рассказал, какая привычка может привести к инсульту

Привычка терпеть головную боль увеличивает риск возникновения инсульта, рассказал врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
Он не согласился с тем, что при мигрени можно не принимать лекарства, и призвал, наоборот, как можно скорее принять сосудосуживающий препарат. Дело в том, что во время приступа мигрени расширяются кровеносные сосуды и в итоге могут лопнуть, объяснил медик.
«Неврологи говорят, что это крайне плохая стратегия (пытаться переждать мигрень и не использовать лекарства — прим. ред.), которая существенно увеличивает риск возникновения инсультов», — сказал Агапкин.
Ранее невролог Диана Хоконова отмечала, что головную боль могут вызвать и неожиданные причины, к примеру переохлаждение или быстрое поедание мороженого.