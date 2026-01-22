Ричмонд
Минпросвещения отреагировало на идею о продлении работы детсадов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Режим работы детских садов устанавливается самим учреждением и может быть адаптирован по запросу родителей. Об этом свидетельствует информация, размещенная на официальном сайте Минпросвещения РФ.

«Конкретный режим работы группы устанавливается учреждением самостоятельно в соответствии с его локальным нормативным актом и может быть адаптирован по запросу родителей (законных представителей)», — говорится в сообщении на тему о возможности продления работы детских садов.