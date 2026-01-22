Генпрокуратура выявила массовые нарушения в десятках заповедников России

На российских особо охраняемых природных территориях (ООПТ) выявлены многочисленные нарушения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы Генпрокуратуры РФ.
Так, в заповедниках появлялись коммерческие постройки, велась незаконная рубка леса, использовались охотничьи угодья, а также срывались мероприятия по охране популяций краснокнижных растений и животных.
Подобные нарушения зафиксированы в Дагестане, Забайкальском, Ставропольском и Хабаровском краях, а также в Вологодской, Калужской, Ленинградской, Тверской областях и других регионах.
Кроме того, в российской системе заповедников выявлены недоработки в реализации программ восстановления популяций редких видов. Так, программа восстановления переднеазиатского леопарда, рассчитанная на выпуск 50 особей, пока обеспечила лишь 15 выпусков, из которых пять животных погибли. Выпуски еще пяти леопардов были сорваны. Специальный центр интродукции не участвует в адаптации животных к природе, а нормы безопасности при выпуске переднеазиатского леопарда игнорируются, отмечается в представлении Генеральной прокуратуры.
В 2023 и 2024 годах был сорван выпуск стерха из-за отсутствия подходящих особей в Окском заповеднике. Под угрозой срыва находятся и мероприятия по сохранению зубров: питомник для этих животных находится в полуразрушенном состоянии, передает издание.
Днем ранее стало известно, что Минприроды отказалось от планов по масштабному расширению программы «Чистый воздух». Предприятия в более чем 20 регионах заявили, что сокращение опасных выбросов вдвое невозможно без резкого сокращения объемов производства.