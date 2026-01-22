Генпрокуратура выявила массовые нарушения в десятках заповедников России

Кроме того, в российской системе заповедников выявлены недоработки в реализации программ восстановления популяций редких видов. Так, программа восстановления переднеазиатского леопарда, рассчитанная на выпуск 50 особей, пока обеспечила лишь 15 выпусков, из которых пять животных погибли. Выпуски еще пяти леопардов были сорваны. Специальный центр интродукции не участвует в адаптации животных к природе, а нормы безопасности при выпуске переднеазиатского леопарда игнорируются, отмечается в представлении Генеральной прокуратуры.