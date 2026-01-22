Москалькова: в Курской области нашли около 1,4 тыс. ранее пропавших граждан

Почти 1,4 тысячи человек, числившихся пропавшими без вести в Курской области, были найдены, однако 452 человека по-прежнему остаются в розыске. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она напомнила, что её ведомство совместно с губернатором Курской области Александром Хинштейном создало реестр жителей приграничных районов, с которыми была потеряна связь после вторжения Вооружённых сил Украины на территорию региона.
«В базу пропавших без вести было внесено 2 173 человека. Из них 1 378 найдены, 452 продолжают числиться в розыске, а 343 погибли», — уточнила Москалькова.
Кроме того, она добавила, что с 6 августа 2024 года в местах массового захоронения обнаружены тела 524 погибших.
Ранее Москалькова сообщила, что условия содержания 12 курян, удерживаемых на Украине, являются неудовлетворительными. Людей кормят только кашей и чаем.