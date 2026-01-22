Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москалькова: в Курской области нашли около 1,4 тыс. ранее пропавших граждан

В Курском приграничье нашли 1 378 без вести пропавших, сообщила омбудсмен Москалькова.

Источник: Аргументы и факты

Почти 1,4 тысячи человек, числившихся пропавшими без вести в Курской области, были найдены, однако 452 человека по-прежнему остаются в розыске. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она напомнила, что её ведомство совместно с губернатором Курской области Александром Хинштейном создало реестр жителей приграничных районов, с которыми была потеряна связь после вторжения Вооружённых сил Украины на территорию региона.

«В базу пропавших без вести было внесено 2 173 человека. Из них 1 378 найдены, 452 продолжают числиться в розыске, а 343 погибли», — уточнила Москалькова.

Кроме того, она добавила, что с 6 августа 2024 года в местах массового захоронения обнаружены тела 524 погибших.

Ранее Москалькова сообщила, что условия содержания 12 курян, удерживаемых на Украине, являются неудовлетворительными. Людей кормят только кашей и чаем.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше