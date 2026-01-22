Видеокамеры установили на опасном переезде у станции Трестьяны

На опасном железнодорожном переезде вблизи станции Трестьяны на Горьковской железной дороге установили автоматические камеры видеофиксации нарушений. Это решение принято по требованию Нижегородской транспортной прокуратуры после проверки, выявившей системные проблемы на этом участке.
Как сообщили в надзорном ведомстве, проверка была инициирована из-за череды серьёзных аварий. В 2022 и 2023 годах на этом переезде по вине автомобилистов произошли два ДТП со смертельным исходом, а в 2025 году ещё один водитель получил травмы.
Транспортный прокурор потребовал от владельца инфраструктуры установить на переезде средства фото- и видеосъёмки для автоматической фиксации нарушений. Данные с камер будут напрямую передаваться в ГИБДД для привлечения нарушителей к административной ответственности.