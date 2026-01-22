Видеокамеры установили на опасном переезде у станции Трестьяны

Как сообщили в надзорном ведомстве, проверка была инициирована из-за череды серьёзных аварий. В 2022 и 2023 годах на этом переезде по вине автомобилистов произошли два ДТП со смертельным исходом, а в 2025 году ещё один водитель получил травмы.