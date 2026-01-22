Британские военные напились, подрались и пробили дыру в ядерной подлодке

Военные инженеры-ядерщики из Великобритании, относящиеся к оборонному гиганту Babcock, устроили рождественскую вечеринку в Плимуте, во время которой сильно напились, подрались, бросали друг в друга едой и даже сделали дыру в подлодке, материал из британского таблоида The Sun перевел aif.ru.