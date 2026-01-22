Британские военные напились, подрались и пробили дыру в ядерной подлодке

Военные инженеры-ядерщики из Великобритании, относящиеся к оборонному гиганту Babcock, устроили рождественскую вечеринку в Плимуте, во время которой сильно напились, подрались, бросали друг в друга едой и даже сделали дыру в подлодке, материал из британского таблоида The Sun перевел aif.ru.
Не уточняется, в момент веселья они находились внутри подлодки, или же повреждения были нанесены снаружи.
«Они все напились, дрались друг с другом, бросались едой друг в друга. Трое из них постоянно дрались», — рассказал источник издания.
Уточняется, что другие разгневанные сотрудники позвонили начальнику подрядчиков на Королевской верфи в Девонпорте, после чего группу выгнали.
В ВМС инцидент комментировать отказались, заявив, что они не знают, что праздновали военные.
«Нам известно о предполагаемом инциденте. Ведётся внутреннее расследование. Мы ожидаем от коллег соблюдения высочайших стандартов поведения и считаем любое падение неудовлетворительным и неприемлемым», — в свою очередь, заявили в Babcock.
Ранее в Британии 20 военных, работающих с НАТО, были пойманы на употреблении кокаина.