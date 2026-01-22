Инвалидов и пожилых нижегородцев попросили не покидать дома в конце недели

Пожилым и маломобильным жителям Нижнего Новгорода рекомендовано не выходить на улицу без крайней необходимости в связи с грядущим похолоданием. Об этом сообщили в Telegram-канале «Бокал Прессека» со ссылкой на специалистов нижегородской скорой помощи. Медики подчеркивают, что при низких температурах значительно возрастает риск переохлаждения и обморожения.
Тем, кто не может отменить поездку, советуют выбирать одежду из натуральных тканей, надевать обувь на нескользящей подошве и обязательно защищать открытые участки лица и рук. При обнаружении человека с тяжелым переохлаждением очевидцам следует немедленно переместить пострадавшего в тепло и дать ему горячее питье, если он находится в сознании.
Врачи предостерегают от распространенных ошибок при оказании первой помощи: нельзя растирать отмороженные участки снегом или пытаться согреть их слишком быстро. Вместо этого на пораженные зоны следует наложить изолирующую повязку для медленного согревания изнутри. Оптимальным способом помощи остается обильное теплое питье — чай или вода.