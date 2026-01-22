Инвалидов и пожилых нижегородцев попросили не покидать дома в конце недели

Тем, кто не может отменить поездку, советуют выбирать одежду из натуральных тканей, надевать обувь на нескользящей подошве и обязательно защищать открытые участки лица и рук. При обнаружении человека с тяжелым переохлаждением очевидцам следует немедленно переместить пострадавшего в тепло и дать ему горячее питье, если он находится в сознании.