«Пришлось срочно менять программу»: Татьяна Буланова раскрыла правду о сбежавших от нее танцорах

В ноябре прошлого года стало известно, что зазвездившиеся танцоры сбежали от Тани Булановой спустя много лет работы. Певица называла их близкими людьми, теперь же обвинила в предательстве. Позже промоутер и организатор концертов Сергей Лавров рассказал, что коллектив покинул певицу после разногласий по поводу оплаты выступлений.