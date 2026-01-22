Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пришлось срочно менять программу»: Татьяна Буланова раскрыла правду о сбежавших от нее танцорах

Буланова: Танцоры сбежали в разгар тура и даже не пытались выйти на связь.

Источник: Комсомольская правда

Певице Татьяне Булановой пришлось срочно менять программу и искать замену танцорам, которые сильно подвели артистку, бросив ее в разгар тура. Подробностями громкой прошлогодней истории артистка поделилась в интервью Леди.Mail.

Танцоры бросили звезду, отработав, по сути, только треть городов из запланированного тура.

«А нам надо было дальше продолжать гастроли еще почти месяц. Из-за этого им пришлось менять программу и в срочном порядке искать замену», — рассказала она.

Сначала на замену быстро нашли двух девушек, вспоминает Татьяна Буланова, а спустя десять дней приехали и профессиональные танцовщицы. При этом, о сбежавших членах звездной команды певица сказала довольно сухо.

«Просто они сказали: мы уходим. Ну, уходите. Они даже не пытались выйти на разговор: мы отказываемся работать», — заключила артистка.

В ноябре прошлого года стало известно, что зазвездившиеся танцоры сбежали от Тани Булановой спустя много лет работы. Певица называла их близкими людьми, теперь же обвинила в предательстве. Позже промоутер и организатор концертов Сергей Лавров рассказал, что коллектив покинул певицу после разногласий по поводу оплаты выступлений.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше