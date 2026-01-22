«Пришлось срочно менять программу»: Татьяна Буланова раскрыла правду о сбежавших от нее танцорах

Певице Татьяне Булановой пришлось срочно менять программу и искать замену танцорам, которые сильно подвели артистку, бросив ее в разгар тура. Подробностями громкой прошлогодней истории артистка поделилась в интервью Леди.Mail.
Танцоры бросили звезду, отработав, по сути, только треть городов из запланированного тура.
«А нам надо было дальше продолжать гастроли еще почти месяц. Из-за этого им пришлось менять программу и в срочном порядке искать замену», — рассказала она.
Сначала на замену быстро нашли двух девушек, вспоминает Татьяна Буланова, а спустя десять дней приехали и профессиональные танцовщицы. При этом, о сбежавших членах звездной команды певица сказала довольно сухо.
«Просто они сказали: мы уходим. Ну, уходите. Они даже не пытались выйти на разговор: мы отказываемся работать», — заключила артистка.
В ноябре прошлого года стало известно, что зазвездившиеся танцоры сбежали от Тани Булановой спустя много лет работы. Певица называла их близкими людьми, теперь же обвинила в предательстве. Позже промоутер и организатор концертов Сергей Лавров рассказал, что коллектив покинул певицу после разногласий по поводу оплаты выступлений.