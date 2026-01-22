Под Могилевом лесничий стал фигурантом четырех уголовок из-за своей мании

В Могилевской области игровая зависимость привела лесничего на скамью подсудимых за незаконные рубки. Подробности сообщили в Комитете государственного контроля.
Выяснилось, что из-за игровой зависимости мужчина стал фактически работать на коммерсантов. Своим подчиненным лесничий поручал отпускать коммерческим структурам деловую древесину под видом обычных дров, получая за это взятки.
Проверка регионального КГК Могилевского областного управления Департамента финансовых расследований раскрыла преступную схему. И лесничий стал фигурантом сразу четыре уголовных дел. Ему инкриминируют превышение служебных полномочий, получение взяток, причинение вреда окружающей среде, а также хищения.
Тем временем в Беларуси должники не смогут отыгрываться в азартных играх.
А еще милиция сказала, с какого возраста ребенок может один пойти в магазин или школу в Беларуси.