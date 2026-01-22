Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генконсульство РФ подтвердило, что найденное тело принадлежит Свечникову

Свечников пропал в Стамбуле во время заплыва в Босфоре.

Источник: Комсомольская правда

Генконсульство России в Стамбуле подтвердило, что тело, которое было найдено несколько дней назад в Босфоре, принадлежит пловцу Николаю Свечникову.

«Генеральное консульство России в Стамбуле с прискорбием сообщает, что по результатам экспертизы ДНК тело, обнаруженное 20 января в районе Бешикташ у набережной Бебек, действительно принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову… Выражаем искренние соболезнования родным и близким Николая», — говорится в сообщении от российской дипмиссии.

Также в генконсульстве подчеркнули, что уверены в компетентности следственных органов Турции, которые установят причину гибели российского пловца.

Напомним, во вторник, 20 января, утром у берега Куручешме, рядом с финишем заплыва через Босфор в августе, морской полицией найдено тело мужчины. В результате ДНК-экспертизы выяснилось, что найденное тело принадлежит российскому пловцу.