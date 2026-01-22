Генконсульство РФ подтвердило, что найденное тело принадлежит Свечникову

Генконсульство России в Стамбуле подтвердило, что тело, которое было найдено несколько дней назад в Босфоре, принадлежит пловцу Николаю Свечникову.
«Генеральное консульство России в Стамбуле с прискорбием сообщает, что по результатам экспертизы ДНК тело, обнаруженное 20 января в районе Бешикташ у набережной Бебек, действительно принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову… Выражаем искренние соболезнования родным и близким Николая», — говорится в сообщении от российской дипмиссии.
Также в генконсульстве подчеркнули, что уверены в компетентности следственных органов Турции, которые установят причину гибели российского пловца.
Напомним, во вторник, 20 января, утром у берега Куручешме, рядом с финишем заплыва через Босфор в августе, морской полицией найдено тело мужчины. В результате ДНК-экспертизы выяснилось, что найденное тело принадлежит российскому пловцу.