Генконсульство РФ подтвердило, что найденное тело принадлежит Свечникову

«Генеральное консульство России в Стамбуле с прискорбием сообщает, что по результатам экспертизы ДНК тело, обнаруженное 20 января в районе Бешикташ у набережной Бебек, действительно принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову… Выражаем искренние соболезнования родным и близким Николая», — говорится в сообщении от российской дипмиссии.