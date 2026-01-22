Снова на подъёме. В Пермском крае выросло число заболевших гриппом

Как пояснили в Роспотребнадзоре, по данным лабораторного мониторинга, среди заболевших гриппом доминирует штамм А (H3N2). Этот вирус также называют гонконгским (поскольку впервые его зарегистрировали в Гонконге). Он не сдаёт позиции с конца прошлого года и отличается от «собратьев» более тяжёлым течением болезни. Симптомы у разных вирусов гриппа одинаковы: резкий подъём температуры, слабость, ломота в мышцах, суставах и костях. Уберечься можно с помощью прививки — она снижает риск заболеть на 90%, говорят специалисты. В этом году вакцинировались 1,3 млн жителей края. Тем, кто не успел, рекомендуют следовать советам по профилактике. Чтобы не подцепить простудное заболевание, нужно часто и тщательно мыть руки, не переохлаждаться, регулярно проветривать помещение, проводить дома влажную уборку, не трогать глаза, нос и рот, не общаться с заразившимися. Также советуют ежедневно гулять и соблюдать основные правила здорового образа жизни.