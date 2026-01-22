Снова на подъёме. В Пермском крае выросло число заболевших гриппом

После снижения числа заразившихся гриппом и ОРВИ во время новогодних каникул начался новый подъём заболеваемости, сообщили в Роспотребнадзоре региона. На минувшей неделе количество инфицированных, обратившихся за помощью к врачам, увеличилось на 53,1% по сравнению с предыдущими семью днями. Мы выяснили, какие инфекции угрожают здоровью жителей Пермского края.
Тайм-аут закончился.
Если в конце декабря прошлого года число заболевших ОРВИ и гриппом исчислялось десятками тысяч, то в новогодние праздники (благодаря тому, что детсадовцы, школьники, студенты и работники организаций были дома) цифра значительно снизилась. К примеру, на неделе с 5 по 11 января в регионе зарегистрировали 9196 заражённых. По сравнению с предыдущей неделей показатель был на 34% меньше.
«Низкий уровень заболеваемости в период праздничных дней был обусловлен разобщением организованных коллективов и низкой обращаемостью за медицинской помощью», — пояснили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Стоило прикамцам выйти на работу и учёбу, как вновь начался усиленный обмен инфекциями. Роспотребнадзор сообщил, что
«При этом в данный момент эпидемический порог в Пермском крае не превышен, — отмечают в Управлении. — В связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ на минувшей неделе частично приостановили образовательную деятельность 25 групп в 21 детском саду, 27 классов в восемнадцати школах, четыре группы в двух ссузах. Соответствующее решение принимали руководители организаций в случае отсутствия 20% детей по причине суммарной заболеваемости гриппом, ОРВИ, COVID-19».
Доминирующий вирус.
На минувшей неделе среди 14 080 заболевших был 391 человек, заражённый гриппом. Но учтены лишь те, кто обратился к врачам. Перенёсшие грипп пермяки отмечают, что болели очень тяжело.
«С женой практически все каникулы пролежали с гриппом. И это было ужасно: высокая температура, сильная слабость, насморк
«Очень тяжело грипповали в начале января всей семьёй. Давно такого не было. До сих пор восстанавливаемся», — рассказала жительница краевой столицы Вероника М.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, по данным лабораторного мониторинга, среди заболевших гриппом доминирует штамм А (H3N2). Этот вирус также называют гонконгским (поскольку впервые его зарегистрировали в Гонконге). Он не сдаёт позиции с конца прошлого года и отличается от «собратьев» более тяжёлым течением болезни. Симптомы у разных вирусов гриппа одинаковы: резкий подъём температуры, слабость, ломота в мышцах, суставах и костях. Уберечься можно с помощью прививки — она снижает риск заболеть на 90%, говорят специалисты. В этом году вакцинировались 1,3 млн жителей края. Тем, кто не успел, рекомендуют следовать советам по профилактике. Чтобы не подцепить простудное заболевание, нужно часто и тщательно мыть руки, не переохлаждаться, регулярно проветривать помещение, проводить дома влажную уборку, не трогать глаза, нос и рот, не общаться с заразившимися. Также советуют ежедневно гулять и соблюдать основные правила здорового образа жизни.
Что с ковидом?
Вместе с другими инфекциями в Пермском крае сейчас циркулирует COVID-19.
«За неделю с 12 по 18 января 2026 г. зарегистрировали 151 случай заражения коронавирусом (показатель заболеваемости составил 6,05 на 100 тыс. населения), что на 55,67% выше уровня предыдущей недели (тогда было 3,89 на 100 тыс. населения), — сообщили в Роспотребнадзоре. — В Пермском крае циркулирует геновариант омикрон, в настоящее время преобладает субвариант стратус».
Пять фактов о заразе.
Что говорят врачи о гриппе?
- Это наиболее распространённое и чрезвычайно заразное среди респираторных вирусных инфекций заболевание. Если в коллективе есть заболевший, то на больничный отправятся и остальные.
- Распространён во всем мире. Заболеть может любой человек.
- Ежегодно в мире болеет гриппом до 10% взрослых и 20−30% детей.
- Может распространяться не только воздушно-капельным, но и контактным путём, ждать свою жертву на разных предметах.
- Протекает намного тяжелее других ОРВИ и имеет наибольшее число осложнений. От последних, по данным ВОЗ, умирают от 250 до 500 тыс. человек ежегодно.