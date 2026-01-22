В Иркутске на 10 суток закрыли овощной ларек за работу без кассы

В Иркутске на 10 суток закрыли овощной ларек из-за нарушения правил торговли. Индивидуальный предприниматель осуществлял розничную продажу без зарегистрированной контрольно-кассовой техники. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.
— За четыре месяца на счет должника поступило около 2 миллионов рублей через безналичные платежи с использованием терминала, — пояснили в ведомстве.
Суд признал 45-летнего владельца ларька виновным и назначил ему наказание в виде приостановления деятельности торгового павильона на 10 суток. 21 января текущего года судебные приставы выехали на место и опечатали входные двери помещения.
