В Германии хотят ввести налог на сахар

Национальная академия наук Leopoldina призвала ввести налог на продукты с высоким содержанием сахара, чтобы бороться с ожирением и болезнями сердца.

Источник: Аргументы и факты

В Германии около 60 % взрослых имеют избыточный вес, а у 20 % диагностировано ожирение. Ежегодно связанные с лишним весом заболевания обходятся системе здравоохранения ФРГ в миллиарды евро.

Опыт других стран, таких как Великобритания и Мексика, показывает, что введение сахарного налога может снижать потребление сладких напитков на 5−20 %, что положительно сказывается на здоровье населения.

В Германии обсуждается возможность введения сахарного налога на сладкие напитки и продукты с высоким содержанием сахара. По данным немецкой академии наук Leopoldina, рост числа людей с лишним весом напрямую связан с повышенным риском диабета, сердечно‑сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

Академия предлагает комплекс мер для улучшения здоровья населения: налог на сладкие продукты и напитки, ограничение рекламы нездоровой еды для детей и стимулы для выбора более здорового питания.

Эксперты считают, что такой налог поможет снизить потребление сахара, уменьшить нагрузку на систему здравоохранения и стимулировать производителей предлагать более здоровые альтернативы.

Ранее ученые из США назвали пять ранних признаков диабета.