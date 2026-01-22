Ричмонд
Повысить стипендии студентам аграрных вузов требует депутат

Депутат Сената Закиржан Кузиев 22 января 2026 года озвучил депутатский запрос касательно развития обучения в сфере сельского хозяйства, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По его мнению, кадровый вопрос в сельском хозяйстве сегодня приобретает стратегическое значение.

«Одним из ключевых ограничений сегодня становится дефицит квалифицированных кадров в сельском хозяйстве и ветеринарии. Основной контингент аграрных вузов — это сельская молодежь. В 2025 году выпускниками школ стали более 217 тысяч человек. При этом более 67% школ расположены в сельской местности», — сказал Кузиев.

Одновременно, по его словам, растет и спрос на высшее образование. В январском ЕНТ 2025 года приняли участие около 187 тысяч абитуриентов.

«Однако на этом фоне проводимая политика в области аграрного образования вызывает серьезные вопросы. Доля грантов по направлениям “сельское хозяйство”, “биоресурсы” и “ветеринария” сократилась вдвое. Все это противоречит приоритетной роли АПК, а также объективной необходимости развития ветеринарной службы как одного из ключевых элементов обеспечения биологической безопасности страны», — отметил депутат.

Он призвал правительство пересмотреть государственный образовательный заказ и увеличить количество грантов по направлениям «сельское хозяйство», «биоресурсы» и «ветеринария», а также уравнять размеры стипендий студентов аграрных и ветеринарных специальностей со стипендиями по педагогическим и медицинским направлениям.

В декабре 2025 года мы писали, что государственные ветеринарные лаборатории получат новое оборудование.