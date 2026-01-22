В квартире в центре Воронежа температура ниже 13 градусов

Житель дома № 7 по улице Пушкинской в Воронеже пожаловался в ГЖИ Воронежской области на холод в квартире. Про заявлению жильца к нему пришли инспекторы и измерили температуру.
В одной из комнат сталинки термометр показал всего +12,6°при температуре за окном −13°С. После подтверждения нарушения УК «ДИАЛОГ» выдали предписание: обеспечить необходимую температуру в квартире, а на виновное должностное лицо составили протокол о наложении административного штрафа.
Исполнение предписания находится на контроле жилинспекции.