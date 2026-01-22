Смертность в Ленобласти упала до исторического минимума

Такого результата удалось добиться в том числе и благодаря масштабному привлечению врачей. Программа «Земский доктор» за три года выросла в два раза. Если в 2024 году в область приехали работать около 200 специалистов, то в 2025 — уже 403 врача и фельдшера. Важно, что все они остаются в регионе после окончания обязательного срока по контракту.