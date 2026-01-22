Смертность в Ленобласти упала до исторического минимума

Ленобласть стала одним из лучших в стране по снижению смертности. Как заявил губернатор Александр Дрозденко, по итогам 2026 года регион войдет в топ-5 регионов России, где меньше всего умирают взрослые и дети.
— Сейчас в регионе уже самый низкий показатель смертности за всю его историю. Но мы на этом не останавливаемся. Наша планка — превзойти средние уровни по Европе, — сказал Дрозденко на пресс-конференции.
Такого результата удалось добиться в том числе и благодаря масштабному привлечению врачей. Программа «Земский доктор» за три года выросла в два раза. Если в 2024 году в область приехали работать около 200 специалистов, то в 2025 — уже 403 врача и фельдшера. Важно, что все они остаются в регионе после окончания обязательного срока по контракту.
Ленобласть усиливает поддержку медиков. Власти намерены активнее предоставлять служебное жилье и покупать квартиры за счет бюджета, особенно для участковых терапевтов и педиатров. Также они планируют увеличить губернаторские стипендии для будущих врачей и перевести больше бумажной работы в цифровой формат, чтобы у медиков оставалось больше времени на пациентов.