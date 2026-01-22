Ричмонд
Брат заявил о пропаже: замерзшего мужчину без сознания нашли на улице в СКО

В Северо-Казахстанской области участковый инспектор полиции спас замерзающего мужчину. Температура воздуха в ту ночь опустилась ниже −30 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Источник: Nur.kz

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, участковый инспектор полиции Бекзат Кайсаев оказал своевременную помощь сельчанину, оказавшемуся в опасной для жизни ситуации в условиях сильного мороза.

Инцидент произошел 14 января около 01:00. Получив телефонное сообщение от жителя одного из сел о пропаже его брата, участковый инспектор завершил объезд обслуживаемого административного участка и незамедлительно выехал на поиски.

По словам заявителя, мужчина возвращался домой после визита к знакомым, но заблудился в темное время суток, когда температура опустилась ниже −30 градусов.

Совместно с заявителем участковый инспектор обследовал территорию и спустя около 30 минут обнаружил мужчину без сознания на одной из неосвещенных улиц населенного пункта.

Гражданин находился в состоянии переохлаждения и не мог самостоятельно передвигаться. Сотрудники полиции доставили пострадавшего по месту жительства, где ему оказали первую доврачебную помощь, включая согревание конечностей.

Впоследствии 37-летний сельчанин был госпитализирован в медицинское учреждение, где в настоящее время находится под наблюдением врачей.