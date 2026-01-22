Собянин: 600 детенышей появились на свет в Московском зоопарке в 2025 году

В павильоне «Ластоногие» появился детеныш морского котика. Первые недели он провел в внутреннем бассейне с матерью, а через месяц его начали выводить в большой бассейн с глубиной 3,5 метра. В начале осени в павильоне «Приматы» родился детеныш мартышки дианы — вида, занесенного в Международную Красную книгу. Эти приматы обитают в джунглях Западной Африки от Сьерра-Леоне до северо-запада Ганы.