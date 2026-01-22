Собянин: 600 детенышей появились на свет в Московском зоопарке в 2025 году

Сергей Собянин подвел итоги работы Московского зоопарка за прошедший год. В своем блоге мэр столицы рассказал о новых обитателях, обновленных вольерах, современных технологиях и активном участии горожан в развитии зоопарка.
«Московский зоопарк, знакомый с детства и продолжающий удивлять, в прошлом году порадовал множеством событий. В апреле на новой территории открылся просторный вольер для гигантских выдр (более 300 квадратных метров), оформленный в стиле тропических лесов Амазонки. Животные, приехавшие издалека, быстро освоились на новом месте», — написал мэр Москвы.
Павильон «Солнечные медведи» после реконструкции стал домом для малайских медвежат Маши, Лучика и Звездочки. Кинкажу, небольшие зверьки из семейства енотовых, также получили новое жилье, которое стало вдвое больше. В доме обустроили теплый пол, дополнительный обогрев и много приспособлений для активной жизни, как в их родных лесах Латинской Америки.
В парке «Сокольники» открылся современный центр восстановления и адаптации птиц. Здесь лечат раненых хищных и краснокнижных пернатых, а при невозможности выпустить их на волю, пристраивают в зоопарки и специальные учреждения.
Специалисты отдела «Спасение диких животных» за полгода обработали более 1,5 тысячи заявок и доставили более 700 спасенных зверей и птиц в филиалы зоопарка, где им обеспечили квалифицированный уход.
Самым радостным событием стали пополнения в семьях животных. В 2025 году на свет появилось около 600 малышей. Среди них был детеныш эластичной черепахи — второе поколение этих редких животных, выведенное в Московском зоопарке. Мама родилась в 2001 году, а папа — в 2003-м.
В павильоне «Ластоногие» появился детеныш морского котика. Первые недели он провел в внутреннем бассейне с матерью, а через месяц его начали выводить в большой бассейн с глубиной 3,5 метра. В начале осени в павильоне «Приматы» родился детеныш мартышки дианы — вида, занесенного в Международную Красную книгу. Эти приматы обитают в джунглях Западной Африки от Сьерра-Леоне до северо-запада Ганы.
В августе 2025 года в центре воспроизводства редких видов животных родилось два амурских тигренка. Их родители — самка Шива и самец Амур-Орион. В семье капибар появились трое малышей. Всего у Малой, включая последнее пополнение, 11 детенышей — она многодетная мама.
В Великом Устюге (филиал Московского зоопарка) также произошло несколько пополнений. В семье валлийских овец родился ягненок. Также родителями стали домашние яки Скай и Ангела. Летом здесь родились козлята породы камори.
Московский зоопарк в прошлом году посетили более 3,2 миллиона человек. Более 640 тысяч из них наблюдали за животными онлайн на сайте zoo.mos.ru.
«На портале транслируются 73 камеры в 22 вольерах. Например, можно увидеть дальневосточного леопарда Мизера, малайских медвежат Лучика, Звездочку и Машу, пуму Габриэля и трех гигантских выдр. В конце июля трансляций mos.ru из вольеров зоопарка стали доступны для иностранных пользователей — от любителей животных до профессиональных зоологов. Для них запустили англоязычную версию проекта», — сообщил Сергей Собянин.
Горожане активно участвуют в жизни зоопарка, предлагая имена его обитателям через проект «Активный гражданин». Юные москвичи от д о 14 лет также поделились своими идеями на платформе «Активный гражданин — детям», добавил Сергей Собянин.