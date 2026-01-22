Генконсульство РФ: найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову

Тело мужчины, которое ранее было обнаружено в Босфоре, принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову, который пропал без вести в августе 2025 года при массовом заплыве в Турции, сообщило генеральное консульство России в Стамбуле.
Дипломаты уточнили, что это удалось выяснить в рамках анализа ДНК.
«Генеральное консульство России в Стамбуле с прискорбием сообщает, что по результатам экспертизы ДНК тело, обнаруженное 20 января в районе Бешикташ у набережной Бебек, действительно принадлежит российскому пловцу Н. А. Свечникову», — сказано в публикации в Telegram-канале дипмиссии.
Дипломаты выразили соболезнования родным и близким пловца. Также в генконсульстве выразили уверенность в том, что компетентные органы Турции установят все обстоятельства и причины случившегося.
Напомним, ранее друг Свечникова Николай Жмакин в беседе с aif.ru рассказал, что родственники опознали российского пловца Николая Свечникова. 20 января сообщалось, что тело мужчины в плавательном костюме нашла морская полиция. Труп был обнаружен в районе причала у набережной Бебек.
После этого турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники в стамбульской полиции проинформировал, что в результате экспертизы удалось установить, что гидрокостюм, который на теле, принадлежал Свечникову.