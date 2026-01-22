Генконсульство РФ: найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову

«Генеральное консульство России в Стамбуле с прискорбием сообщает, что по результатам экспертизы ДНК тело, обнаруженное 20 января в районе Бешикташ у набережной Бебек, действительно принадлежит российскому пловцу Н. А. Свечникову», — сказано в публикации в Telegram-канале дипмиссии.