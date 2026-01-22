ФСБ РФ задержала шпиона, готовившего диверсии по заданию Кишинёва

Шпион прибыл в Москву в декабре 2025 года. Его миссия была напрямую связана с деятельностью Службы информации и безопасности Республики Молдова, и она была направлена на подрыв безопасности России. В ФСБ уточнили, что задержание произошло на этапе подготовки к выполнению задания. При личном обыске и изъятии средств связи задержанного была обнаружена переписка, которая служила прямым доказательством его сотрудничества с представителем молдавской спецслужбы.