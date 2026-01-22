В городе Зверево снова появились проблемы с водоснабжением

В городе Зверево вновь появились проблемы с водоснабжением. Об этом утром 22 января сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
— В связи с работами по устранению порыва на водоводе между насосными станциями 2 и З, а также из-за низкой температуры воздуха произошло размораживание запорной арматуры в направлении Западного района города Зверево, в колодце по адресу: переулок Шахтерский, 1 прекращено водоснабжение, — проинформировала Антонина Пшеничная.
Ремонтная бригада уже приступила к устранению аварии. Ориентировочно, восстановительные работы должны завершиться к 17 часам 22 января. Ответственная организация — ГУП РО «УРСВ». Подвоз воды будет выполняться по заявкам.
Напомним, ранее в течение нескольких дней из-за порыва на магистральном водоводе воды не было в городах Зверево и Гуково, а также в населенных пунктах Красносулинского и Каменского районов Дона. Накануне власти сообщили о восстановлении водоснабжения.
