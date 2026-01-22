В городе Зверево снова появились проблемы с водоснабжением

— В связи с работами по устранению порыва на водоводе между насосными станциями 2 и З, а также из-за низкой температуры воздуха произошло размораживание запорной арматуры в направлении Западного района города Зверево, в колодце по адресу: переулок Шахтерский, 1 прекращено водоснабжение, — проинформировала Антонина Пшеничная.