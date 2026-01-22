ФСБ: в Москве арестован агент молдавских служб разведки

В декабре 2025 года россиянин прибыл в Москву для работы на Службу информации и безопасности Молдовы, направленной против РФ. Он был задержан ФСБ России, а найденные средства связи подтвердили его связь с сотрудником молдавской спецслужбы, говорится в сообщении от правоохранительных органов.