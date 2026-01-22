ФСБ: в Москве арестован агент молдавских служб разведки

В ФСБ сообщили, что в Москве арестован агент молдавских служб разведки. Отмечается, что прибывшие в Россию агенты планировали выполнять задания, которые угрожают безопасности страны и населению.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность агента молдавских спецслужб», — говорится в сообщении от ЦОС ФСБ.
В декабре 2025 года россиянин прибыл в Москву для работы на Службу информации и безопасности Молдовы, направленной против РФ. Он был задержан ФСБ России, а найденные средства связи подтвердили его связь с сотрудником молдавской спецслужбы, говорится в сообщении от правоохранительных органов.
Фигурант дела задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Задержанный заключен под стражу.
Ранее KP.RU сообщил, что в июле 2025 года ФСБ задерживала двух агентов молдавских служб. Они также прибыли в Россию для выполнения заданий, угрожающих безопасности страны.