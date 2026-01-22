Ричмонд
Казахстан предложил учредить международный кинофестиваль «Содружество»

В мероприятии будут участвовать киноленты стран СНГ.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 22 янв — Sputnik. В штаб-квартире СНГ состоялось заседание экспертной группы, сообщает пресс-служба Межпарламентской Ассамблеи.

Обсуждали инициативу Казахстана об учреждении кинофестиваля «Содружество». Эксперт дорабатывали проект, рассматривали положение будущего фестиваля и другие вопросы.

«В документ внесли замечания и предложения. Доработанный проект положения обсудят на заседании Совета глав правительств СНГ», — говорится в сообщении.

Планируется, что кинофестиваль будет проходить один раз в два года поочередно в государствах СНГ. Предположительно, первым его примет Казахстан — инициатор культурного мероприятия.