Хайп на чужом горе: правоохранители оштрафовали мужчину за издевательство над ребёнком

Vaib.uz (новости Узбекистана. 22 января). На днях в социальных сетях появилось видео очередного «героя», решившего заработать сомнительный хайп. Мужчина не придумал ничего лучше, как насмехаться над психически нездоровым ребёнком на улице, давая ему насвай «на пробу». Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал волну возмущения у пользователей.

Источник: Vaib.Uz

Правоохранительные органы сообщили, что инцидент произошёл в Каракалпакстане. Личность мужчины была установлена, после чего его привлекли к ответственности. В отношении нарушителя оформили административный протокол, а суд назначил ему штраф в размере 4,1 млн сумов.

Сам мужчина попытался оправдаться, заявив, что не осознавал серьёзности своих действий.

«Я сделал это в шутку. У меня не было намерений издеваться над этим ребёнком или причинять ему какой-либо вред. Я не знал, что за подобные действия предусмотрена ответственность, установленная законом», — отметил он.

Нарушитель также заявил, что сожалеет о содеянном, и принёс извинения семье несовершеннолетнего, а также всему народу Узбекистана.