Хайп на чужом горе: правоохранители оштрафовали мужчину за издевательство над ребёнком

Правоохранительные органы сообщили, что инцидент произошёл в Каракалпакстане. Личность мужчины была установлена, после чего его привлекли к ответственности. В отношении нарушителя оформили административный протокол, а суд назначил ему штраф в размере 4,1 млн сумов.
Сам мужчина попытался оправдаться, заявив, что не осознавал серьёзности своих действий.
«Я сделал это в шутку. У меня не было намерений издеваться над этим ребёнком или причинять ему какой-либо вред. Я не знал, что за подобные действия предусмотрена ответственность, установленная законом», — отметил он.
Нарушитель также заявил, что сожалеет о содеянном, и принёс извинения семье несовершеннолетнего, а также всему народу Узбекистана.