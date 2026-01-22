Мэр Омска Шелест сообщил о планах по ремонту теплосетей

Он рассказал, что в прошлом году силами пяти специальных бригад тепловой компании было заделано более 800 ям, а оставшиеся будут ликвидированы с наступлением строительного сезона. Зимой ямы временно засыпают и утрамбовывают, а с наступлением строительного сезона проводят окончательное благоустройство — укладывают асфальт или плитку. Цель, по словам мэра, — наладить процесс так, чтобы аварии оперативно устранялись в нормативные сроки, а раскопки не успевали накапливаться в городе.