Мэр Омска Шелест сообщил о планах по ремонту теплосетей

Мэр Омска Сергей Шелест в ходе общения с журналистами рассказал о масштабной программе модернизации городских коммунальных сетей, которая должна вывести их из критического состояния.
«Планы у нас, как всегда, грандиозные. На балансе нашей “Тепловой компании” находится чуть более тысячи километров сетей, износ которых составляет 70−80%», — сказал Сергей Шелест.
Для стабильной работы без постоянных аварий, по его словам, необходимо ежегодно менять от 60 до 80 километров труб. В итоге за прошлый год удалось заменить 57 километров (30 км по нацпроекту и 27 км силами компании). На 2026 год план ещё масштабнее — 65 километров, часть из которых будет профинансирована за счёт коммунального инфраструктурного кредита.
«Я думаю, что такими темпами мы действительно за несколько лет приведём всё в нормальное, хорошее состояние», — подытожил Шелест.
Отдельно мэр ответил на вопрос жительницы о затянувшихся раскопах, которые портят вид города и мешают движению.
Он рассказал, что в прошлом году силами пяти специальных бригад тепловой компании было заделано более 800 ям, а оставшиеся будут ликвидированы с наступлением строительного сезона. Зимой ямы временно засыпают и утрамбовывают, а с наступлением строительного сезона проводят окончательное благоустройство — укладывают асфальт или плитку. Цель, по словам мэра, — наладить процесс так, чтобы аварии оперативно устранялись в нормативные сроки, а раскопки не успевали накапливаться в городе.