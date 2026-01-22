В Омске мэрия запретит омичам сносить ограждения у водоёмов

Мэрия планирует дополнить правила использования водных объектов новым ограничением. Соответствующий проект распоряжения, как стало известно порталу Om1 Омск, уже подготовлен.
Поправка к Решению № 61 от 24.10.2007 предлагает расширить список запретов, указанных в шестом пункте. Сейчас в их число входят, например, запрет загрязнять водоёмы, мыть в реках машины и купаться в неустановленных местах. Теперь этот список предлагают дополнить новым пунктом:
«Самовольный снос и повреждение ограждений, указателей, информационных щитов, элементов инфраструктуры пляжей и водоёмов, плавательных и спасательных средств».
Под запрет попадут, например, самовольный демонтаж ограждений на причалах у Речного вокзала, который регулярно проводят омичи, желающие там погулять.