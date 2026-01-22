На Иркутском авиазаводе тестируют электрику серийных самолетов МС-21

На Иркутском авиационном заводе начался важный этап сборки новых пассажирских самолётов МС-21. Специалисты проверяют бортовую кабельную сеть — «нервную систему» лайнера, которая связывает всё электрооборудование.
Для этого используется автоматизированный комплекс. Он обнаруживает любые неисправности в проводке: обрывы, короткие замыкания или пробои изоляции. Проверка необходима перед подключением всех систем и двигателей.
— Пока не пройдут эти проверки под напряжением, тормозятся остальные работы. Наша цель — добиться, чтобы при первом же тесте количество ошибок было близко к нулю. Это критически важно для серийного производства, — объясняет мастер цеха 277 Игорь Гавритенков.
На подготовку ушла неделя. Рабочие установили более 200 специальных переходных жгутов. Сам процесс тестирования длится от 20 минут до 15 часов. По его итогам формируется отчёт со всеми выявленными недочётами, которые затем оперативно устраняются.
