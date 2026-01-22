В Омской области одним региональным брендом стало больше

В минкульте уточнили, что технология приготовления калачей на блюдцах была на грани исчезновения, сохранившись лишь в нескольких семьях, проживающих в отдаленных северных селах региона. Но возродить ее смогли этнокультурные экспедиции. Теперь калачи подают в одном из омских ресторанов, включают в региональные сборники рецептов и угощают ими на гастрофестивалях.