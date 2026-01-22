В Омской области одним региональным брендом стало больше

Калачи на блюдцах или чалдонские калачи, которые считаются «традиционным блюдом старожилов Омской области», вошли в реестр объектов нематериального этнокультурного достояния России. Об этом сообщила пресс-служба регионального минкульта в минувшую среду, 21 января.
Блюдо представляет собой изначально полую внутри булочку, ее после запекания наполняют начинкой. Как начинка могут использоваться грибы, мясо, ягоды, варенье и даже кисель.
В минкульте уточнили, что технология приготовления калачей на блюдцах была на грани исчезновения, сохранившись лишь в нескольких семьях, проживающих в отдаленных северных селах региона. Но возродить ее смогли этнокультурные экспедиции. Теперь калачи подают в одном из омских ресторанов, включают в региональные сборники рецептов и угощают ими на гастрофестивалях.
Изначально создание реестра объектов нематериального этнокультурного достояния страны было инициировано президентом России в 2022 году. По состоянию на январь 2026 года в нем также есть «вечерочные традиции русских старожилов (чалдонов) северных районов Омской области».
В целом калачи стоит считать не первым омским региональным брендом. Осенью 2025 года в Федеральную службу по интеллектуальной собственности пришла заявка из Омской области на регистрацию бренда «Крестинские ковры». Ковры изготавливаются по уникальной технологии плетения ворсовых узоров ручной работы. Они известны в исполнении жителей села Крестики Оконешниковского района. Кроме того, конечно, известны бренд минеральной воды «Омская» и плавленый сыр «Омичка».
Ранее еще губернатор Виктор Назаров в 2015 году предлагал сделать калач брендом региона.