Economist опубликовал обложку с полуголым Трампом верхом на белом медведе

Британское издание The Economist представило обложку нового выпуска своего журнала. Героем обложки стал президент США Дональд Трамп — редакция изобразила американского лидера без верхней одежды и сидящим верхом на белом медведе.

Британское издание The Economist представило обложку нового выпуска своего журнала. Героем обложки стал президент США Дональд Трамп — редакция изобразила американского лидера без верхней одежды и сидящим верхом на белом медведе.

— Европейцы ожидали резкой критики, но в Давосе Дональд Трамп проявил почти примирительный тон. Он потребовал «права, титула и собственности» на Гренландию, но отказался от пошлин, исключил применение силы, а позже приветствовал новую «рамочную программу» и возможное соглашение, — говорится в материале.

Западные СМИ сообщили, что возможное соглашение между НАТО и США по Гренландии не будет означать полной передачи суверенитета над островом от Дании к Вашингтону.

Выступая на форуме в Давосе, Трамп сообщил, что была сформирована основа будущего соглашения в отношении Гренландии. В связи с этим он отказался вводить пошлины, которые должны были вступить в силу 1 февраля, в отношении стран — противников присоединения острова к Штатам. Он также подчеркнул, что США не намерены применять силу для приобретения острова.

Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений.
