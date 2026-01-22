Economist опубликовал обложку с полуголым Трампом верхом на белом медведе

Выступая на форуме в Давосе, Трамп сообщил, что была сформирована основа будущего соглашения в отношении Гренландии. В связи с этим он отказался вводить пошлины, которые должны были вступить в силу 1 февраля, в отношении стран — противников присоединения острова к Штатам. Он также подчеркнул, что США не намерены применять силу для приобретения острова.