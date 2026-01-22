Конкурс артистов балета «Арабеск» раскрыл спектакли на день открытия

В Перми стартовали продажи билетов на Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск-2026» (6+). Он пройдет в апреле. На торжественном открытии покажут два спектакля: «Вариации на тему рококо» (12+) в постановке Алексея Мирошниченко и «Блуждающие звезды» (12+) от артистов барнаульского молодежного ансамбля песни и танца «Алтай».