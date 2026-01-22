Конкурс артистов балета «Арабеск» раскрыл спектакли на день открытия

«Арабеск» стартует 15 апреля.
В Перми стартовали продажи билетов на Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск-2026» (6+). Он пройдет в апреле. На торжественном открытии покажут два спектакля: «Вариации на тему рококо» (12+) в постановке Алексея Мирошниченко и «Блуждающие звезды» (12+) от артистов барнаульского молодежного ансамбля песни и танца «Алтай».
«На сцене Пермского театра оперы и балета 15 апреля пройдет торжественное открытие российского конкурса артистов балета “Арабеск-2026”. В первом отделении вечера солисты театра представят одноактный спектакль “Вариации на тему рококо”. Во втором отделении артисты Государственного молодежного ансамбля песни и танца “Алтай” исполнят музыкальный спектакль по мотивам романа Шолом-Алейхема “Блуждающие звезды”», — рассказали организаторы.
Конкурсные состязания пройдут с 16 по 24 апреля. Гала-концерты лауреатов и дипломантов состоятся 25 и 26 апреля.