На фоне паники из-за дефицита препарата свердловский онкоцентр сделал заявление

Ранее провизор одной из крупных аптечных сетей Свердловской области на условиях анонимности рассказала, что «Карбоплатин» почти полностью исчез из открытой продажи. По ее данным, минимум две недели препарат не удается заказать в аптеки городов региона: заявки переносятся, новые партии не подтверждаются, а от поставщиков не поступает информация о сроках возобновления отгрузок. На этом фоне жители начали искать лекарство в соседних регионах и на интернет-площадках, однако и там фиксируется ограниченное наличие или полное отсутствие препарата.