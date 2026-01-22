На фоне паники из-за дефицита препарата свердловский онкоцентр сделал заявление

Препарат для проведения химиотерапии в свердловском онкоцентре имеется в наличии.
Свердловский областной онкологический диспансер на фоне сообщений о дефиците противоопухолевого препарата «Карбоплатин» в аптеках заявил о наличии лекарства в медицинских учреждениях региона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе лечебницы. В онкоцентре уточнили, что речь идет о больницах и центрах, где пациентам проводится химиотерапия.
«В медицинских учреждениях региона, где проводится химиотерапия, препарат “Карбоплатин” в данный момент доступен. Если препарат временно отсутствует, пациентов направят в другое медицинское учреждение для продолжения лечения», — отметили в ведомстве.
Ранее провизор одной из крупных аптечных сетей Свердловской области на условиях анонимности рассказала, что «Карбоплатин» почти полностью исчез из открытой продажи. По ее данным, минимум две недели препарат не удается заказать в аптеки городов региона: заявки переносятся, новые партии не подтверждаются, а от поставщиков не поступает информация о сроках возобновления отгрузок. На этом фоне жители начали искать лекарство в соседних регионах и на интернет-площадках, однако и там фиксируется ограниченное наличие или полное отсутствие препарата.