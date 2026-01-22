Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сеть магазинов «Гулливер» выставлена на продажу

Собственники сети «Гулливер» хотят получить прибыль с продажи в 3,5 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Собственники сети «Гулливер» рассматривают продажу компании за 3,5 млрд руб. Это может привлечь крупных FMCG-ритейлеров, а владельцы могут сосредоточиться на развитии сетей «Победа» и «Народный амбар». Об этом пишет издание «Коммерсант».

Собственники розничной сети «Гулливер» планируют продать бизнес. Компания уже направляет предложения потенциальным покупателям, сообщил один из источников на инвестиционном рынке. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает запрашиваемую стоимость сети в 4−5 млрд руб., но рыночная цена может быть не выше 3−3,5 млрд руб. Представители «Гулливера» не прокомментировали информацию.

Группа «Гулливер» развивает сеть дискаунтеров «Победа» в 31 регионе России. На конец 2025 года сеть включала 674 магазина. Оператором сети является ООО «ТК Лето». В 2024 году оборот компании составил 113,62 млрд руб. (+32,4%), чистая прибыль — 84,02 млн руб. (+18%). Также группа владеет крымской сетью «Народный амбар» с 34 магазинами.

Ранее KP.RU сообщил, что находившийся в федеральном розыске житель Ульяновска хотел обокрасть «Гулливер». Инцидент произошел в 2023 году. Его задержали сотрудники Росгвардии.