Сеть магазинов «Гулливер» выставлена на продажу

Собственники розничной сети «Гулливер» планируют продать бизнес. Компания уже направляет предложения потенциальным покупателям, сообщил один из источников на инвестиционном рынке. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает запрашиваемую стоимость сети в 4−5 млрд руб., но рыночная цена может быть не выше 3−3,5 млрд руб. Представители «Гулливера» не прокомментировали информацию.