Вместо Долиной в ММДМ будут выступать Пелагея и Пётр Дранга

Пелагея и Петр Дранга заменят Ларису Долину на сцене в Московском Доме музыки.

Источник: Аргументы и факты

Вместо запланированного на 6 марта концерта Ларисы Долиной в Московском международном доме музыки состоится выступление Пелагеи и Петра Дранги. Об об этом сообщается на официальном сайте ММДМ.

К концу декабря на программу Долиной «Юбилей на бис» было продано менее половины билетов. В начале января анонс концерта исчез с сайта ММДМ, хотя оставался на сайте артистки.

21 января информация о концерте пропала и с сайта Долиной.

На данный момент на концерт Пелагеи и Дранги продано порядка 70% билетов.

Ранее стало известно, что Долина спела песню про кровную месть на своем первом выступлении после выселения из квартиры в Хамовниках.

19 января судебные приставы передали ключи от квартиры Долиной адвокату Полины Лурье.