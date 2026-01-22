Вместо Долиной в ММДМ будут выступать Пелагея и Пётр Дранга

Вместо запланированного на 6 марта концерта Ларисы Долиной в Московском международном доме музыки состоится выступление Пелагеи и Петра Дранги. Об об этом сообщается на официальном сайте ММДМ.
К концу декабря на программу Долиной «Юбилей на бис» было продано менее половины билетов. В начале января анонс концерта исчез с сайта ММДМ, хотя оставался на сайте артистки.
21 января информация о концерте пропала и с сайта Долиной.
На данный момент на концерт Пелагеи и Дранги продано порядка 70% билетов.
Ранее стало известно, что Долина спела песню про кровную месть на своем первом выступлении после выселения из квартиры в Хамовниках.
19 января судебные приставы передали ключи от квартиры Долиной адвокату Полины Лурье.