Дептранс призвал москвичей пересесть на общественный транспорт из-за погоды

«В течение дня ожидаются локальные ограничения движения в центре города и в некоторых округах. Чтобы сэкономить время, для поездок по городу рекомендуем воспользоваться метро, МЦК и МЦД», — говорится в сообщении.
Если необходим автомобиль, в Департаменте призывают воспользоваться им в более позднее время — после 20:00.
Ранее метеоролог раскрыла, когда в Россию придёт весна. По словам Марины Макаровой, последние месяцы зимы будут тёплыми, и следующий сезон начнётся раньше.
Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.