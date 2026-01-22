Ричмонд
Дептранс призвал москвичей пересесть на общественный транспорт из-за погоды

Москвичам стоит пересесть на общественный транспорт из-за возможных ограничений на дорогах, вызванными погодными условиями. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Источник: Life.ru

«В течение дня ожидаются локальные ограничения движения в центре города и в некоторых округах. Чтобы сэкономить время, для поездок по городу рекомендуем воспользоваться метро, МЦК и МЦД», — говорится в сообщении.

Если необходим автомобиль, в Департаменте призывают воспользоваться им в более позднее время — после 20:00.

Ранее метеоролог раскрыла, когда в Россию придёт весна. По словам Марины Макаровой, последние месяцы зимы будут тёплыми, и следующий сезон начнётся раньше.

Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.