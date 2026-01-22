Синоптики рассказали, когда в Москву придет потепление

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Температура в Москве после крепкого мороза в выходные поднимется почти на 20 градусов к середине следующей недели, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что Москву в выходные ожидает резкое похолодание до минус 25 градусов. Он добавил, что морозы продержатся до середины следующей недели.
«В понедельник 26 января ночью −19,-14, днём −16,-11, во вторник 27 января ночью −12,-7, днём −8,-3, в среду 28 января ночью −11,-6, днём −6,-1», — сказали в Гидрометцентре.
