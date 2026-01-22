Ричмонд
Володин ответил Мизулиной на вопрос о банковском обслуживании детей

Председатель Госдумы РФ напомнил, что в 2026 году вступит в силу закон, согласно которому родители смогут получать справки по счетам и вкладам детей.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ответил на вопрос о банковском обслуживании детей, поступивший от главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

«Понимаю обеспокоенность родителей, которые сейчас не могут получить информацию о счетах ребенка и денежных переводах. Изучали эту тему ранее. В прошлом году вышли на решение», — написал госдеятель в Max.

Он уточнил, что в 2025-м был принял федеральный закон, согласно которому родители или другие законные представители несовершеннолетних смогут получать справки по их банковским счетам и вкладам. Инициатива вступит в силу 1 июля.

Также, обратил внимание Володин, с 1 августа прошлого года детям стало запрещено открывать банковские счета без согласия родителей.

«Все эти нормы направлены на защиту детей от действий мошенников и вовлечения их в преступную деятельность», — подчеркнул спикер Госдумы.

Добавим, накануне Володин проинформировал, что депутаты обсуждают и возможность устанавливать самозапрет на платежи в компьютерных играх. Как правило, пояснил он, речь идет о хищении денег мошенниками и чаще их жертвами становятся несовершеннолетние.

