В школах ХМАО отменены занятия из-за морозов

В городах и поселках ХМАО отменены занятия для учеников второй смены из-за морозов.
В школах Югры 22 января отменены занятия для учеников второй смены из-за морозов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития.
«Ханты-Мансийск, отмена занятий с 1 по 8 классы. Температура −34 градуса», — сообщили агентству в пресс-службе.
Кроме того, занятия отменены в Ханты-Мансийске (1−8 классы) Сургуте (1−11 классы), Нижневартовске (1−8 классы), Нефтеюганске (1−8 классы), Покачах (1−11 классы), Когалыме (1−11 классы), Белоярском (1−11 классы), Мегионе (1−8 классы), Лангепасе (1−8 классы), Нягани (1−11 классы), Советском (1−11 классы), Югорске (1−11 классы), Радужном (1−11 классы), Лянторе (1−11 классы), Пыть-Яхе (1−8 классы) и Урае (1−11 классы), а также практически во всех деревнях и поселках региона. Днем 22 января столбик термометра опустился до −35 градусов.