В школах ХМАО отменены занятия из-за морозов

Кроме того, занятия отменены в Ханты-Мансийске (1−8 классы) Сургуте (1−11 классы), Нижневартовске (1−8 классы), Нефтеюганске (1−8 классы), Покачах (1−11 классы), Когалыме (1−11 классы), Белоярском (1−11 классы), Мегионе (1−8 классы), Лангепасе (1−8 классы), Нягани (1−11 классы), Советском (1−11 классы), Югорске (1−11 классы), Радужном (1−11 классы), Лянторе (1−11 классы), Пыть-Яхе (1−8 классы) и Урае (1−11 классы), а также практически во всех деревнях и поселках региона. Днем 22 января столбик термометра опустился до −35 градусов.