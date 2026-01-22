Министр транспорта Кубани Переверзев задержан

Срочная новость.
На Кубани задержан министр транспорта Алексей Переверзев, об этом сообщили в правоохранительных органах. Задержание связано с госконтрактами, уточнили там.
