Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр транспорта Кубани Переверзев задержан

На Кубани задержан министр транспорта Алексей Переверзев, об этом сообщили в правоохранительных органах. Задержание связано с госконтрактами, уточнили там.

Срочная новость.

На Кубани задержан министр транспорта Алексей Переверзев, об этом сообщили в правоохранительных органах. Задержание связано с госконтрактами, уточнили там.