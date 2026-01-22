Тюменцы бросились скупать дешевые путевки на море

Сочи, по словам Лебедевой, конкурирует за счет отсутствия виз и более короткого перелета. Неделя отдыха на черноморском побережье с вылетом из Тюмени и проживанием в отеле 3−4 звезды обойдется в среднем в 110−140 тысяч рублей на двоих без питания либо с завтраками. Отели более высокого уровня и варианты с полным пансионом начинаются от 160 тысяч рублей.