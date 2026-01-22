Тюменцы бросились скупать дешевые путевки на море

Среди основных направлений — Турция.
В Тюмени стартовало раннее бронирование летних туров — горожане уже активно планируют отпуска на 2026 год. По данным туристических агентств, наибольшим спросом традиционно пользуются Турция и черноморские курорты России, прежде всего, Сочи. Об этом сообщают турагенты.
Как рассказала URA.RU директор местного турагентства Ирина Лебедева, раннее бронирование позволяет сэкономить до 30% от стоимости летних путевок. «Турция остается безусловным лидером: люди выбирают формат “все включено”, прогнозируемую погоду и прямые вылеты из Тюмени. Уже сейчас можно купить недельный тур на двоих в четырехзвездочный отель в Анталье за 170−190 тысяч рублей с перелетом. Пятизвездочные отели стартуют от 210−230 тысяч», — пояснила эксперт.
Сочи, по словам Лебедевой, конкурирует за счет отсутствия виз и более короткого перелета. Неделя отдыха на черноморском побережье с вылетом из Тюмени и проживанием в отеле 3−4 звезды обойдется в среднем в 110−140 тысяч рублей на двоих без питания либо с завтраками. Отели более высокого уровня и варианты с полным пансионом начинаются от 160 тысяч рублей.
Туроператоры отмечают, что интерес к раннему бронированию в этом году выше обычного: тюменцы опасаются роста цен ближе к лету и ограниченного выбора отелей. «Лучшие варианты по Турции и Сочи разбирают уже зимой. Ближе к сезону останутся либо дорогие отели, либо неудобные даты вылета», — добавляет Лебедева. Она прогнозирует, что пик продаж придется на февраль-март, после чего цены на популярные направления могут вырасти на 15−20%.