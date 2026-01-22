Владелец пермского таксопарка объяснил, почему детям опасно езить на такси одним

Водитель может отказаться вести ребенка без взрослых.
С наступлением морозов в Перми многие родители принимают решение возить детей не на общественном транспорте, а на такси. При этом некоторые отправляют школьников одних. В разговоре с URA.RU владелец пермского таксопарка «Эпоха» Дмитрий Еньчев объяснил, к чему может привести такое решение.
«Существуют рекомендации по перевозке детей. Мы не имеем право перевозить их одних без сопровождения взрослых. Но сейчас все водители самозанятые. Они сами принимают решение брать заказ или нет. Если водитель соглашается везти ребенка одного, он берет ответственность на себя. Также водитель вправе отказаться от перевозки детей без взрослых», — отметил Дмитрий Еньчев.
Предприниматель добавил, что было немало инцидентов, когда водители высаживали детей и не довозили до пункта назначения. По словам собеседника агентства, родители идут на огромный риск, если доверяют своего ребенка незнакомому водителю.
Правила дорожного движения не запрещают перевозить детей без сопровождения взрослых с семи лет. Но это возможно только при соблюдении условий безопасного проезда. В автомобиле для детей должно быть установлено детское кресло или бустер.