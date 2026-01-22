Владелец пермского таксопарка объяснил, почему детям опасно езить на такси одним

«Существуют рекомендации по перевозке детей. Мы не имеем право перевозить их одних без сопровождения взрослых. Но сейчас все водители самозанятые. Они сами принимают решение брать заказ или нет. Если водитель соглашается везти ребенка одного, он берет ответственность на себя. Также водитель вправе отказаться от перевозки детей без взрослых», — отметил Дмитрий Еньчев.