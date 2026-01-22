В день рождения Высоцкого в Екатеринбурге сделают бесплатным вход в его музей

25 января, в день, когда Владимиру Высоцкому исполнилось бы 88 лет, в екатеринбургском музее Высоцкого все экскурсии будут бесплатными для неограниченного числа посетителей. Об этом ЕАН рассказали в музее.
Если в будни на экскурсии можно попасть только по записи и билету, то 25 января вход будет свободным. В этот день в музее пройдут три экскурсии: в 11:30, 13:00 и 14:30. А в 17:00 состоится концерт — свердловские барды будут петь песни Владимира Высоцкого. По словам работников музея, год назад в день рождения артиста пришли сотни людей. В гардеробе не хватало места, чтобы всех раздеть.
Музей Владимира Высоцкого в Екатеринбурге был открыт в январе 2013 года. В экспозиции хранятся личные вещи Высоцкого, одна из его гитар.
Самый ценный экспонат музея — последнее стихотворение В. Высоцкого, известное по первой строке «И снизу лед, и сверху. Маюсь между…», которое он написал 11 июня 1980 года, за полтора месяца до своей смерти, и посвятил своей жене Марине Влади. Этому документу присвоена категория «Культурная ценность Российской Федерации».
Часть вещей музею передал сын барда — Никита Высоцкий, часть экспонатов были приобретены у Марины Влади. В музее даже хранится Mersedes 350 W116, принадлежавший Владимиру Высоцкому с 1976 года. Основатель музея долго искал этот автомобиль через ГАИ. После 1980 года автомобиль сменил много владельцев, в конце концов его нашли в Грузии. Машину выкупили, отреставрировали, и она стала частью экспозиции.
Также в музее полностью восстановлен номер гостиницы «Большой Урал», в котором Высоцкий жил во время гастролей в Свердловске. Среди экспонатов — гастрольный чемоданчик, подлинные письма, столик из гримерки Высоцкого. В 2019 году в музее был воссоздан интерьер квартиры Высоцкого, располагавшейся в доме № 28 на Малой Грузинской улице в Москве.