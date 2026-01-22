В день рождения Высоцкого в Екатеринбурге сделают бесплатным вход в его музей

Если в будни на экскурсии можно попасть только по записи и билету, то 25 января вход будет свободным. В этот день в музее пройдут три экскурсии: в 11:30, 13:00 и 14:30. А в 17:00 состоится концерт — свердловские барды будут петь песни Владимира Высоцкого. По словам работников музея, год назад в день рождения артиста пришли сотни людей. В гардеробе не хватало места, чтобы всех раздеть.